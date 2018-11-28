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Москвичам пообещали деньги на лекарства

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Получателям льготных лекарств в Москве будут выделять деньги на самостоятельное приобретение редких медикаментов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр», передает ТАСС.

Градоначальник пояснил, что столичные власти решили провести эксперимент, которым предусматривается выделение пациентам средств на лекарства, отсутствующие в поликлинических аптеках. «В запасе, как правило, таких лекарств нет, их заранее закупить невозможно. Возникает пауза, пока это лекарство закупят, пока оно придет. Мы приняли решение о проведении эксперимента: по решению врачебной комиссии этому пациенту дается денежный эквивалент, на который он пойдет и в аптеке купит нужное лекарство», — сказал он.

Собянин добавил, что за пациентом останется право отказаться от такой возможности и дождаться централизованной закупки.

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