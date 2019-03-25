Москвичам пообещали ночные заморозки

На предстоящей неделе в Москву вернутся ночные заморозки, днем будет сухо и тепло — до 5-10 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Тот всплеск тепла, который отмечался в Москве в выходные, оказался недолгим — уже сегодня в столичный регион начал поступать холодный воздух с северо-запада. Прохождение холодного фронта сегодня будет сопровождаться небольшими осадками, температура воздуха ожидается в пределах плюс 4-6 градусов. А уже завтра за управление погодой возьмется антициклон, он будет доминировать в атмосфере над столицей большую часть недели», — говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что 2 и 3 апреля возможно понижение температуры до минус 1-6 градусов. Отмечается, что такой температурный режим в целом укладывается в рамки климатической нормы.