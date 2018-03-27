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Москвичам пообещали первый весенний дождь

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Облачная погода, дождь и до семи градусов тепла ожидается в столичном регионе 1 апреля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта циклона, центр которого из стран Западной Европы сместится в районы стран Балтии», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня пройдет дождь. Температура воздуха в Москве повысится до плюс шести градусов, а по области — до плюс семи. Ожидается юго-восточный ветер до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет повышенная, около 70 процентов.

Синоптики предупреждают, что такая погода может спровоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний из-за повышенной влажности воздуха у людей с больными суставами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

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