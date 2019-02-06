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Москвичам пообещали тепло и простуду

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На следующей неделе в столичном регионе ожидается очередное потепление. Как сообщает РИАМО, столбики термометров поднимутся до плюс трех градусов, пройдут дожди.

По прогнозам синоптиков, температура превысит климатическую норму на несколько градусов. «Из-за влияния атмосферных фронтов будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя», — уточнили специалисты и добавили, что в такую погоду возрастает риск простудных заболеваний.

С утра понедельника, 11 февраля, в столичном регионе будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, временами порывы могут достигать 10 метров в секунду.

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