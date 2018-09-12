Москвичам пообещали возвращение фантастического тепла

К середине следующей недели в Москву снова вернется теплая солнечная погода. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«У москвичей мрачное настроение — дождь, похолодало. Но, во-первых, погода в воскресенье на 2-3 градуса выше нормы — это даже ненастьем назвать нельзя, а во-вторых, сентябрь грозит совсем разбаловать жителей столицы: уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке», — рассказал Вильфанд.

По его словам, дожди в столице будут идти до понедельника, 17 сентября, а затем давление и температура начнут расти. «Это же фантастика — плюс 23 градуса во второй половине сентября! В субботу такая погода сохранится, и, по предварительным расчетам, резкого похолодания не видно и в воскресенье», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Как пояснил метеоролог, подобные температуры превышают климатическую норму на восемь градусов. Они связаны с притоком очень теплого воздуха с юго-запада, который обеспечивает блокирующий антициклон на среднем уровне тропосферы.