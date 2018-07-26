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Москвичам посоветовали купаться с булавкой и мобильным телефоном

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Купающимся москвичам стоит брать с собой в воду мобильный телефон и булавку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по столице Александр Гоков.

По его словам, чтобы избежать судорог конечностей в воде, лучше иметь при себе булавку или иголку. Укол в ногу или руку поможет восстановить чувствительность.

«Также желательно иметь при себе сотовый телефон в водонепроницаемом пакете. Почувствовав, что нет сил на обратный путь, можно добраться до буйка или другого объекта на воде, позвонить по номеру «101» и вызвать спасателей», — добавил спасатель.

Гоков также рассказал, что самой главной угрозой для обессилевшего на воде человека является паника, которая только усугубит положение. « Нужно также осмотреться вокруг, позвать на помощь, если кто-то есть рядом. Если рядом никого нет, то тратить силы на крики и бултыхание нет смысла. Надо стараться держаться на воде, раскинув руки в стороны. И, если есть возможность, надо грести к берегу или другому объекту на воде, например буйку, за который можно зацепиться и оттуда уже звать на помощь», — резюмировал он.

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