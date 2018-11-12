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Москвичам посоветовали позаботиться о резине

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Похолодание и легкие осадки в столичном регионе приведут к голодедице, поэтому автомобилистам следует сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резину пора менять было 7-10 дней тому назад, и если кто-то это не сделал, этим следует озаботиться, конечно. Сцепление летней резины с дорогой плохое, а особенно если резина лысоватая», — уточнил он.

Вильфанд добавил, что со вторника, 20 ноября, и до конца рабочей недели в столице установятся отрицательные температуры, будет идти небольшой снег. «Ситуация неприятная, эта температура, с моей точки зрения, является неприятной для дороги», — указал он.

В воскресенье, 18 ноября, МЧС выпустило экстренное предупреждение и призвало столичных водителей быть внимательнее на дорогах. «Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — уточнили спасатели.

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