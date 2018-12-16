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Москвичам предложили встретить Новый год на весу

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Москвичи смогут встретить Новый год на канатной дороге, которая открылась на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС.

«Режим работы канатной дороги в новогодние праздники: 31 декабря с 12:00 до 1 января 05:00. 1 января с 15:00 до 22:00. Далее канатная дорога работает в штатном режиме с 12:00 до 20:00», — уточнили в пресс-службе канатки.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил новый вид городского регулярного транспорта 26 ноября. 720-метровая канатная дорога способна перевозить до полутора тысяч пассажиров в час в 35 закрытых кабинках.

Спустя сутки после начала перевозки пассажиров канатная дорога прекратила работу из-за кибератаки. К 30 ноября нормальный режим работы был восстановлен.

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