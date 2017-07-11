Москвичам рассказали об ускорении утренних пробок

Средняя скорость движения на дорогах столицы в часы пик выросла за последние пять лет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на исследование компании «Яндекс» в понедельник, 27 ноября.

«В сентябре-октябре 2017 года ситуация в городе в целом и на окраинах по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно и остается гораздо лучше, чем в 2013 году», — отмечается в отчете аналитиков.

Согласно данным, собранным с помощью сервиса «Яндекс.Пробки» , средняя скорость движения в утренний час пик выросла на четыре процента по сравнению с прошлой осенью, в вечерние часы она осталась на том же уровне, а днем — снизилась в среднем на четыре процента.

В центре Москвы — по Садовому и Третьему транспортному кольцу (ТТК)— машины быстрее всего движутся утром. Средняя скорость на Садовом с 08:00 до 10:00 составляет, около 27 километров в час, днем она постоянно снижается и к 18:00 падает до 15 километров в час. Аналогичная динамика наблюдается и на ТТК — там скорость падает с 32 до 15 километров в час в течение дня.

Самый быстрый путь от МКАД до Садового кольца утром пролегает по Рублевскому шоссе и Кутузовскому проспекту — 27 минут. Примерно столько же займет дорога по Звенигородскому шоссе и через Можайское по Кутузовскому — 28 и 33 минуты соответственно. Самой же загруженной трассой по утрам стало шоссе Энтузиастов, по которому автомобилистам придется добираться до центра 75 минут.

Вечером самыми свободными оказались Звенигородское и Можайское шоссе, а также Кутузовский проспект. Самая низкая скорость движения из центра по вечерам зафиксирована на проспекте Андропова и Липецкой улице — путь от Садового кольца займет примерно 70 минут.

На МКАД средняя скорость движения по утрам составляет около 37 километров в час, вечером — около 30 километров в час, после полуночи она вырастает до 95.