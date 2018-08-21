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Москвичам расскажут о цифровой экономике

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Конференция «Цифровая экономика: перспективы реализации в России» пройдет в Институте «Стрелка» с 28 по 30 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Представители Wired UK, Mail.Ru, «России 24», Лаборатории Касперского, «РЖД», «Уолт Дисней Компани СНГ», «Сбербанка», а также технический директор Евровидения и директор музея моды в Париже обсудят последние российские инновации, цифровую культуру, корпоративные университеты и кибератаки.

В первый день конференции пройдут дискуссии «Информационная инфраструктура» о технической революции в России и «Нормативное регулирование» о правовой базе для развития современных технологий и защите своего права на частную жизнь и интеллектуальную собственность. Завершится день открытой лекцией шеф-редактора Wired UK Дэвида Рована.

29 августа участники конференции смогут поучаствовать в дискуссии «Кадры и образование», на которой расскажут о VR-технологиях и корпоративных университетах. Также состоится беседа «Формирование исследовательских заделов» о новых исследованиях и дисциплинах в российских вузах.

Последний день конференции завершится дискуссией о киберугрозах и утечках данных в компаниях. Специалисты также поговорят о новых технологиях в медиа и расскажут, что такое цифровое искусство и откуда взялась экономика впечатлений.

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