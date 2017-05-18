Москвичам разрешили жениться среди зверей

Власти Москвы расширили список мест в городе, где можно провести торжественную церемонию бракосочетания. Соответствующее распоряжение, подписанное мэром Сергеем Собяниным, опубликовано на портале правительства столицы.

В документе значатся 11 площадок, преимущественно это музеи. Так, в него попали Музей Москвы, музей Пушкина, Центральный музей Великой Отечественной войны и картинная галерея Илья Глазунова, а также Петровский путевой дворец, особняк Смирнова на Тверском бульваре, Московский объединенный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, усадьбы «Кусково», «Останкино», музей-заповедник «Царицыно».

Последний пункт в списке — Московский зоопарк.

В конце мая СМИ сообщали, что в загсах столицы с начала мая запретили фуршеты с живой музыкой и алкоголем, а также битье бокалов и осыпание жениха с невестой цветами, монетами и рисом. Помимо этого говорилось о строгом дресс-коде для молодоженов, исключающем кроссовки, джинсы и майки.

Позже в управлении ЗАГС Москвы опровергли эту информацию, подчеркнув, что приветствуют неклассические церемонии бракосочетания. При этом в ведомстве добавили, что действительно просят воздержаться от шумных банкетов со спиртным, но это рекомендация, а не запрет.