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Москвичам запретили играть с «лисоньками»

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Нашествие лис на Москву прекратится в течение месяца, сообщил зоолог Николай Дроздов. Он также предостерег жителей столицы от контакта с животными, передает агентство «Москва».

По словам Дроздова, как только в лесу появится больше животных, еды, лисы уйдут. «Сейчас самый голодный период после зимы, такой временный небольшой пик активности [лис] в городе», — отметил он.

Зоолог добавил, что нужно держаться в стороне от животных и не давать детям играть с «лисоньками». «Как некоторые родители говорят: Какая лисичка, подойди погладь. Ни в коем случае! Конечно, с бродячими животными не следует искать такого контакта. Наоборот, нужно избегать, потому что неизвестно, какие у них болезни и привычки — кусаться или нет», — сказал Дроздов.

Он объяснил, что если лиса проявляет агрессию, нужно незамедлительно покинуть место контакта и зайти в закрытое помещение. По словам зоолога, несмотря на то, что случаи заболевания бешенством у лис редки, они все равно могут укусить или передать другие болезни.

Ранее глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что мэрия Москвы зафиксировала нашествие лис, которые постепенно заменяют бродячих собак в городе. «Какое-то нашествие лис в последние два года. Каждую неделю где-то по 40 обращений по поводу лис», — сказал он.

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