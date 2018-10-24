Москвичей экстренно предупредили о гололедице

МЧС предупредило москвичей об образовании наледи в ночь на 30 октября. Об этом сказано на сайте министерства.

Согласно информации синоптиков, ночью в Москве ожидается температура от минус 4 до минус 2 градусов, местами небольшой снег. На дорогах в отдельных районах возможна гололедица.

29 октября Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей не ездить на летней резине в связи со снегопадом. «В Москве идет снег. Будьте аккуратны на дороге. В ночное время рекомендуем ездить на авто только в том случае, если уже поменяли шины на зимние. Берегите себя», — заявили в Twitter представители ЦОДД.

Днем 30 октября прогнозируется температура воздуха от 0 до 2 градусов.