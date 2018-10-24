Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей экстренно предупредили о гололедице

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

МЧС предупредило москвичей об образовании наледи в ночь на 30 октября. Об этом сказано на сайте министерства.

Согласно информации синоптиков, ночью в Москве ожидается температура от минус 4 до минус 2 градусов, местами небольшой снег. На дорогах в отдельных районах возможна гололедица.

29 октября Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей не ездить на летней резине в связи со снегопадом. «В Москве идет снег. Будьте аккуратны на дороге. В ночное время рекомендуем ездить на авто только в том случае, если уже поменяли шины на зимние. Берегите себя», — заявили в Twitter представители ЦОДД.

Днем 30 октября прогнозируется температура воздуха от 0 до 2 градусов.

Читайте также
Самое читаемое
По городу на «Иволге»
Что известно о новых городских электропоездах «Иволга» и что их появление означает для Москвы
25 октября
«Я бы не сказал, что Россия — это западная страна»
Индийский йог о скинхедах, медитации на Рублевке и русской жене
24 октября
«Важно понимать пространство целиком»
Британцы изучили свои промзоны и узнали многое
27 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter