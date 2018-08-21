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Москвичей экстренно предупредили о наступлении осени

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Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях. Данная информация размещена на сайте ведомства.

«По информации Росгидромета утром с сохранением в первой половине дня 31 августа в Москве сохранится гроза с дождем, местами сильном, при грозе усиление ветра до 14 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — просят спасатели.

В МЧС пешеходам порекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

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