Москвичей экстренно предупредили о шансах скрыться в тумане

Столичный регион накроет сильный туман, видимость упадет до 500 метров. С соответствующим экстренным предупреждением выступило Главное управление МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу ФГБУ Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды , в ближайшие один-два часа с сохранением до 9:00 3 октября местами на территории Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров», — утверждают спасатели.

В МЧС пояснили, что из-за тумана возможно увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать правила и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, посоветовали воздержаться от выхода на улицу.