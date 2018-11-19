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Москвичей экстренно предупредили о тумане с гололедицей

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Столицу России в ночь на 16 декабря накроет сильный туман. Об этом говорится в экстренном предупреждении МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», — указано на сайте спасательного ведомства.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями. Пешеходов в свою очередь просят обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

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