Москвичей обрекли на куртки до середины апреля

Климатическая весна с температурой до 13-15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, именно в эти дни «можно ходить по улице без верхней одежды».

В ближайшее же время в ночные часы в столичном регионе будет минусовая температура, днем столбики термометров будут показывать небольшой плюс. И лишь в понедельник, 18 марта, в Москве будет около 5-6 градусов тепла.

14 марта стало известно, что таяние снега продолжится в Москве на следующей неделе, но окончательно снежный покров сойдет не раньше апреля.