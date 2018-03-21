Москвичей передумали отправлять по домам

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Столичное управление МЧС по ошибке объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в городе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в среду, 28 марта.

Представитель МЧС пояснил, что в Москве действительно ожидается безветренная погода, что не способствует рассеиваниб вредных примесей в воздухе, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения.

Ранее 28 марта сообщение о безветренной погоде в городе появилось на сайте столичного МЧС в разделе экстренных сообщений. В связи с этим горожанам рекомендовали по возможности минимизировать свое пребывание на открытом воздухе, закрывать окна и форточки в домах и желательно использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.

На момент публикации новости предупреждение уже было удалено.

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