Москвичей поблагодарили за честность в автобусах

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Twitter об изменениях, которые произошли в наземном общественном транспорте после отказа от турникетов.

«Спасибо всем, кто честно оплачивает проезд. Эти деньги идут на зарплату водителей, эксплуатацию и уборку автобусов», — обратился он к горожанам.

Градоначальник подчеркнул, что теперь пассажиры общественного транспорта экономят на посадке до 20 минут.

Турникеты убрали из наземного транспорта Москвы 1 сентября. Вместо них установили валидаторы и наняли контролеров. Новую схему опробовали летом на московских трамваях и популярных автобусных маршрутах. В результате экономия времени для пассажиров составила минимум пять минут.

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте в Москве составляет тысячу рублей.