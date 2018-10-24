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Москвичей поблагодарили за честность в автобусах

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Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Twitter об изменениях, которые произошли в наземном общественном транспорте после отказа от турникетов.

«Спасибо всем, кто честно оплачивает проезд. Эти деньги идут на зарплату водителей, эксплуатацию и уборку автобусов», — обратился он к горожанам.

Градоначальник подчеркнул, что теперь пассажиры общественного транспорта экономят на посадке до 20 минут.

Турникеты убрали из наземного транспорта Москвы 1 сентября. Вместо них установили валидаторы и наняли контролеров. Новую схему опробовали летом на московских трамваях и популярных автобусных маршрутах. В результате экономия времени для пассажиров составила минимум пять минут.

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте в Москве составляет тысячу рублей.

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