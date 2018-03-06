Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Столичных водителей попросили по возможности отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться общественным из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«Гидрометцентр сообщает, что в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается», — говорится в заявлении городских властей.

Уточняется, что городской транспорт подготовлен к работе. Метро, МЦК, электрички и наземный транспорт работают в штатном режиме.

По прогнозам Гидрометцентра, в течение суток 15 марта в Москве и Московской области ожидается сильный снег, утром мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, днем метель при ветре с порывами до 15 метров в секунду. К вечеру понижение температуры воздуха до минус 7 — минус 10 градусов, сильная гололедица.