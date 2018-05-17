Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей попросили воздержаться от попыток утопить товарищей

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Столичное управление МЧС попросило москвичей не допускать шалостей на воде и не пытаться в шутку утопить или напугать других отдыхающих. Памятка с правилами безопасности для купающихся опубликована на сайте ведомства.

Специалисты призвали купаться только в специально отведенных местах, поскольку на дне непроверенных водоемов могут быть глубокие ямы и различный опасный мусор.

«Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв — это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель», — говорится в сообщении.

Кроме того, МЧС рекомендует не купаться в одиночку в вечернее и ночное время, не плавать в воде холоднее плюс 18 градусов и соблюдать правила пользования лодками и другими плавсредствами.

Читайте также
Самое читаемое
«Город сам по себе считается местом конфликта»
Как не рискуя здоровьем добиться отмены строительства или вырубки парка
Cегодня
«Действовать в одиночку всегда тяжело»
Американка решила изучить жизнь москвичей
22 мая
«Общение – такая же потребность, как сон и еда»
Социолог, инженер и ландшафтный дизайнер - о будущем общественных пространств Москвы
19 мая
Понизили градус
В парке «Зарядье» открылась Ледяная пещера
18 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter