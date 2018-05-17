Москвичей попросили воздержаться от попыток утопить товарищей

Столичное управление МЧС попросило москвичей не допускать шалостей на воде и не пытаться в шутку утопить или напугать других отдыхающих. Памятка с правилами безопасности для купающихся опубликована на сайте ведомства.

Специалисты призвали купаться только в специально отведенных местах, поскольку на дне непроверенных водоемов могут быть глубокие ямы и различный опасный мусор.

«Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв — это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель», — говорится в сообщении.

Кроме того, МЧС рекомендует не купаться в одиночку в вечернее и ночное время, не плавать в воде холоднее плюс 18 градусов и соблюдать правила пользования лодками и другими плавсредствами.