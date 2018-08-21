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Москвичей поздравят массовыми посадками

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В Москве в рамках подготовки ко Дню города, который отмечается во вторую субботу сентября, высадили около 700 тысяч различных цветов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Автомобильные дороги» сообщает РИА Новости.

Цветы высадили на центральных клумбах и вдоль главных магистралей столицы. На улицах города появились такие однолетники, как бегония, петуния, тагетес, цинерария, колеус, агератум и другие.

С сентября по октябрь на площади 33 тысяч квадратных метров планируется высадить луковичные растения. «Однолетние растения к тому моменту будут уже удалены, а территория цветников после высадки луковиц будет закрыта специальной цветной щепой», — пояснили в «Автомобильных дорогах».

Всего весной и летом этого года на территориях, подведомственных ГБУ, высадили 6,7 миллиона однолетних и многолетних цветочных культур.

В 2018-м День города будет праздноваться 8 сентября.

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