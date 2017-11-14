Москвичей предупредили о гололедице и похолодании

В ближайшие дни в Москве местами возможно образование гололедицы, также в столице ожидается небольшое похолодание. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил РБК глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«При усилении ветра, чего мы ожидаем к 22 ноября, небольшой ледок образуется даже при положительных значениях температуры», — отметил Вильфанд. «Условия скольжения будут выражены», — добавил он.

Кроме того, по словам синоптика, во второй половине текущей недели температура воздуха в Москве опустится до минус 6 градусов. Также ожидается небольшой снег.

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что обещанные москвичам в конце ноября 20-градусные морозы все-таки минуют столичный регион. По ее словам, в течение этой недели днем температура воздуха в Москве и Подмосковье будет доходить до плюс 2 градусов, по ночам будет холоднее — до минус 5-7 градусов.

Также жителям столичного региона посоветовали на этой неделе закрыть дачный сезон, так как тепла больше не предвидится.