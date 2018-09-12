Москвичей предупредили о новом виде мошенничества на дорогах

В Москве появились мошенники, которые представляются сотрудниками «Дорожного патруля». Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников "Дорожного патруля" ЦОДД, вымогают деньги с водителей! Будьте бдительны! Встретив мошенников, немедленно сообщайте в полицию!», — говорится в сообщении.
Преступники предлагают помочь оформить европротокол в случае ДТП, после чего требуют с пострадавших деньги. ЦОДД представляет данную услугу бесплатно.