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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества на дорогах

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В Москве появились мошенники, которые представляются сотрудниками «Дорожного патруля». Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников "Дорожного патруля" ЦОДД, вымогают деньги с водителей! Будьте бдительны! Встретив мошенников, немедленно сообщайте в полицию!», — говорится в сообщении.

Преступники предлагают помочь оформить европротокол в случае ДТП, после чего требуют с пострадавших деньги. ЦОДД представляет данную услугу бесплатно.

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