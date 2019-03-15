Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В середине следующей недели в столичный регион вернутся снегопады. Об этом сообщает Центр погоды ФОБОС на портале «Метеовести».

Уточняется, что в ночи на 27 и 28 марта холодный атмосферный фронт принесет в Москву около трети мартовской нормы осадков, которые выпадут в виде снега и мокрого снега. Помимо этого, под утро четверга 28 марта температура воздуха может опуститься до минус шести градусов.

23 марта специалисты предупредили москвичей о возможном ухудшении самочувствия из-за «весенней перестройки». Метеорологи объяснили это явление снижением за зиму защитных ресурсов организма и посоветовали побольше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, принимать поливитамины и водные процедуры.

Самое читаемое
«Самодельный урбанизм»
Чем хороша теория малых дел в условиях города
19 марта
«Ты можешь никого там не знать»
Тайная жизнь московских мигрантов
22 марта
Кеды, боги и убийцы
«Ночь театров» в Москве. Что смотреть
22 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter