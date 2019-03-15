Москвичей предупредили о возвращении зимы

В середине следующей недели в столичный регион вернутся снегопады. Об этом сообщает Центр погоды ФОБОС на портале «Метеовести».

Уточняется, что в ночи на 27 и 28 марта холодный атмосферный фронт принесет в Москву около трети мартовской нормы осадков, которые выпадут в виде снега и мокрого снега. Помимо этого, под утро четверга 28 марта температура воздуха может опуститься до минус шести градусов.

23 марта специалисты предупредили москвичей о возможном ухудшении самочувствия из-за «весенней перестройки». Метеорологи объяснили это явление снижением за зиму защитных ресурсов организма и посоветовали побольше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, принимать поливитамины и водные процедуры.