Москвичей придавило антициклоном

Атмосферное давление в Москве в пятницу, 10 августа, побило рекорд. Об этом сообщила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня утром в Москве на станции ВДНХ было зафиксировано давление в 1009,9 гектопаскаля (757,49 миллиметра ртутного столба)», — сказала она. По словам Поздняковой, такой эффект вызван антициклоном.

Прошлый рекорд для 10 августа был зафиксирован год назад. Тогда показатель составил 1009,6 гектопаскаля (757,26 миллиметра ртутного столба).

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам теплый август. Температура в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы. При этом в центре погоды «Фобос» сообщили, что, несмотря на теплую погоду, жители столицы начнут чувствовать угасание лета уже с начала месяца.