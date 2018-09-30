Москвичей сдует

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Спасатели предупреждают о сильном ветре в столице.

Ведомство со ссылкой на Росгидромет утверждает, что в период с 22:00 7 октября до утра 8 октября в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 метров в секунду.

Москвичам и гостям столицы рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также проявлять внимательность и осторожность. Автомобилистов просят не оставлять машины под деревьями.