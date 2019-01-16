Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей заставят больше ходить пешком

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Власти столицы хотят заставить москвичей больше двигаться. Об этом в интервью РИА Новости Недвижимость рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Он пояснил, что власти обратили внимание на подход Urban health, по которому остановки общественного транспорта отодвигаются от мест работы или жилья на небольшое расстояние, чтобы стимулировать физическую активность горожан. При этом для удобства жителей должны создаваться новые пешие и велодорожки.

По словам Хуснуллина, Urban health активно применяется в крупных городах мира. «Разумная, интересная идея, и мы сейчас смотрим, где ее можно применить у нас. Совершенно точно, она нам подходит для новых территорий Москвы», — сказал он.

Самое читаемое
Как проектируют идеальную улицу
Лучшие книги по урбанистике и архитектуре на МОСЛЕНТЕ
21 января
«Блин, Гольяново — прикольное! Реально прикольное»
Зачем московский дизайнер пытается влюбить всех подряд в московские окраины
18 января
«Просто от души захотелось накормить людей»
Грузинка приехала в Москву и решила помочь бедным россиянам
16 января
«Это как с очень красивой женщиной переспать»
Истории москвичей, бегающих марафоны в Париже, Пизе, Барселоне и Вене
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter