Москвичек проверят на рак груди

Жительницы столицы смогут получить консультацию у специалистов в рамках профилактической акции «Розовая лента», которая пройдет 27 октября с 10:00 до 17:00 в «Сокольниках». Об этом сообщается на сайте парка.

«Главная цель акции — привлечь внимание общества к профилактике одного из самых распространённых онко-заболеваний среди женщин, побудить пройти маммологическое обследование, а также рассказать о современных методах диагностики, позволяющих на ранней стадии выявить опухоль молочной железы», — отмечают организаторы.

На Фестивальной площадки парка будет установлен лечебно-диагностический центр, в котором будут вести прием онкологи-маммологи, репродуктологи и акушеры-гинекологи. Женщины до 35 лет получат возможность бесплатно сделать УЗИ молочной железы, а женщины старше — пройти маммографическое обследование.