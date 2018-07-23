Москвичи стали реже погибать в авариях

Число погибших на дорогах Москвы уменьшилось на восемь процентов за первую половину 2018 года. Об этом сообщил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, сообщает РИА Новости.

«В столице за шесть месяцев 2017 года погибли 213 человек, а в этом году за тот же период на 17 человек меньше», - отметил Юрьев.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря ряду мер, в том числе установке видеокамер и дополнительного освещения, а также изменению схем движения. Глава ЦОДД добавил, что работа над повышением безопасности на дорогах продолжится и в дальнейшем.

10 июля стало известно, что на улицах столицы после проведения программы благоустройства в три-шесть раз выросло число пешеходов, кроме того, на благоустроенных пространствах сократилось число ДТП.