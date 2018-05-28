Москвичи пережили первые летние морозы

В первую летнюю ночь в московском регионе зафиксировали заморозки. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, минимальная ночная температура воздуха была отмечена на метеостанции Черусти (недалеко от города Видное) и составила минус 1,7 градуса. При этом, согласно данным метеостанции Балчуг в центре столицы, температура воздуха в Москве не опускалась ниже плюс 6,5 градуса.

Днем 1 июня в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров достигнут отметки плюс 15-16 градусов. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

«Инициатива в атмосфере Центральной России перейдет к восточной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальная», — отмечают специалисты «Фобоса».

Согласно данным портала «Метеоновости», самое теплое 1 июня в истории метеонаблюдений зафиксировано в 1921 году, когда температура воздуха достигла плюс 33,1 градуса. Самым холодным этот день стал в 1881 году — тогда температура утром опустилась до отметки 1,8 градуса ниже ноля.