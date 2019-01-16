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Москвичи пережили самую холодную ночь января

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В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала января. Температура воздуха опустилась до минус 15,7 градуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Предыдущий минимум был зафиксирован 10 января — тогда температура воздуха опустилась до минус 14 градусов.

Самым холодным днем нынешней зимы в Москве остается 17 декабря с показателями минус 15,9 градуса. Предполагается, что холодная погода продержится до конца недели. При этом синоптики уточнили, что во вторник днем в столице потеплеет, но температура воздуха не превысит минус 10-12 градусов.

15 января в Москве зафиксировали первую оттепель. Специалисты уточняют, что в утренние часы температура в городе была отрицательной, но затем начала повышаться и достигла 0,3 градуса тепла.

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