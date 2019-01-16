Москвичи пережили самую холодную ночь за зиму

В ночь на 23 января температура воздуха на московской метеостанции на ВДНХ опустилась до отметки минус 18,7 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Ученые отметили, что это самый низкий показатель с начала этой зимы. До этого самой морозной была ночь на 17 декабря, когда термометры зафиксировали температуру 15,9 градусов мороза. Абсолютный рекорд для 23 января в Москве был установлен в 1892 году. Тогда температура опустилась до минус 38,6 градусов.

В Московской области самая низкая температура была зафиксирована в Черустях — минус 27,8 градусов.

В связи с похолоданием Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать обморожения. Инструкция опубликована на сайте ведомства.

Утверждается, что к печальным последствиям могут привести тесная и влажная одежда и обувь, переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, а также употребление алкоголя и курение. Специалисты рекомендуют на морозе делать все возможное, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови, а также не пренебрегать многослойной одеждой.