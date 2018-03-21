Москвичи смогут трогать почти настоящих лосей

Рядом с жилым комплексом (ЖК) «Белые ночи» в Западном Бутово появится общественная прогулочная зона, где установят уникальные фигуры животных. Об этом сообщили агентству РИАМО в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

«На территории 2,56 гектара появится детский городок, места для больших праздников, а также скульптуры животных со специальной поверхностью, имитирующей прикосновения к настоящему медведю или лосю. Инвестиции в проект составят более 50 миллионов рублей», — сказали там.

Кроме того, на участке появится площадь с зонами для пикников, фитнеса, массовых семейных праздников и других видов отдыха, а также панда-парк и детский город с игрушечными дорогами и домами.

Всего на территории ЖК площадью 27,8 гектара планируется построить восемь жилых корпусов, две школы и два детсада, поликлинику, торговую и досуговую инфраструктуру.