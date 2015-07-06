Москвичи стали чаще вспоминать о Wi-Fi в трамваях и автобусах

Москвичи стали на 40 процентов чаще пользоваться бесплатным Wi-Fi в наземном общественном транспорте с начала года. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В январе пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев заходили в интернет 1,6 миллиона раз, а в декабре — 2,1 миллиона.

По словам директора службы информационных технологий и связи «Мосгортранса» Дмитрия Ерзамаева, количество бесплатных точек доступа к Wi-Fi растет. Они появились на 600 остановках рядом с метро, МЦК, автовокзалами и железнодорожными станциями.

Он добавил, что услуга доступна на междугородних и международных автостанциях, например, на Варшавской, ВДНХ, Красногвардейской, Новогиреево, Орехово, Теплом стане, Тушинской и Южных Воротах.

Сейчас бесплатный Wi-Fi есть на 200 улицах в центре Москвы и 24 городских парках. До конца года он также заработает во всех кинотеатрах «Москино», кроме того, его устанавливают в спортивных школах.