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Москвичи увидят Марс вблизи скопления звезд

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Вечером 30 и 31 марта Марс пройдет в трех градусах южнее звездного скопления Плеяды. Жители Москвы смогут наблюдать астрономическое зрелище после заката, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По данным астрономов, скопление насчитывает около трех тысяч звезд, а общая масса оценивается в приблизительно 800 масс Солнца.

Отмечается, что Марс в последнюю неделю марта также перемещается по созвездию Тельца. Его можно наблюдать в вечерние часы в западной части неба в виде яркой звезды с оранжевым светом.

В планетарии рассказали, что мартовский дуэт получится наблюдать при ясной погоде и вдали от ярких городских огней.

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