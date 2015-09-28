Москвичи увидят звездопад и «кровавую» Луну

В начале 2019 года москвичи смогут наблюдать звездный дождь и лунное затмение, которые достигнут своих пиков 4 и 21 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Московском планетарии рассказали, что первым окажется метеорный поток Квадрантиды. В ночь на 4 января можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. Помешать наблюдению может только облачность.

После новогодних праздников москвичи смогут увидеть первое в этом году полное лунное затмение. Диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08:12. Для наблюдений могут понадобиться телескопы и бинокли, но при удачной погоде рассмотреть Луну можно будет и без специальной оптики.

Затмения бывают полные и частные — в зависимости от того, закрывает тень Земли весь лунный диск или только его часть. Когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явление называют «кровавой» Луной.