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Москвичи в июле забыли в метро много зонтов и стоматологические слепки

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Пассажиры московского метро в июле чаще всего теряли зонты. Об этом сообщается в релизе пресс-службы столичной подземки, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в пятницу, 14 июля.

Всего с начала июля на склад забытых вещей, расположенный на станции метро «Котельники», поступило 164 предмета, 23 пропажи уже возвращены своим владельцам. «Среди забытых вещей оказалось большое количество зонтов. Также пассажиры метро теряли украшения, стоматологические слепки и музыкальный синтезатор», — отметили в пресс-службе подземки.

Каждый день сотрудники метрополитена находят в вагонах поездов, на платформах и в переходах от 5 до 15 забытых вещей. Как и прежде, среди них оказываются личные вещи, находящиеся в дорожных сумках и рюкзаках.

Теряют горожане в метро и именные документы, например, паспорта, военные билеты, дипломы и удостоверения. Их, как напомнили в пресс-службе, на склад не принимают, а сразу после обнаружения сдают дежурным по станции в УВД на Московском метрополитене. Затем потерянные документы передают сотрудникам полиции в бюро находок ГУВД Москвы.

Как отмечают в метрополитене, чаще всего пассажиры забывают одежду, зонты или книги. При этом перечень оставленных вещей зависит от времени года: зимой теряют сумки, рюкзаки, перчатки и школьные портфели, а летом — маленькие дамские сумочки и зонты. Кроме того, замечено, что мужчины теряют вещи в два раза чаще, чем женщины.

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