Москвичи вздохнули свободнее

Москвичи стали чувствовать себя лучше после прихода циклона на территорию региона и небольшого похолодания. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в четверг, 16 августа.

«Несмотря на небольшое понижение температуры, погода в московском мегаполисе по температурно-влажностному режиму и содержанию кислорода в воздухе довольно комфортная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения погоды благоприятно сказались в первую очередь на метеозависимых людях, а также на тех, кто страдает непереносимостью духоты и хроническими заболеваниями, провоцирующими кислородную и дыхательную недостаточность. Однако нестабильная геомагнитная обстановка может привести к ухудшению самочувствия у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В ближайшие сутки температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса тепла, в Подмосковье она будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается северо-западный ветер скоростью до 5-10 метров в секунду и местами кратковременные дожди. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.