Москвичи заметили испуганного лося на улицах города

Москвичи заметили испуганного лося на улице на юго-востоке столицы. Ролик, снятый очевидцами, публикует в своем Telegram-канале издание Baza.

Как отмечается, кадры были сделаны в районе Люблино, когда лось пасся у ворот одной из местных школ. По сообщениям издания, животное заблудилось и бегало по улицам района.

Жители рассказали, что лось также был замечен топчущим газон и перебегающим дорогу в неположенном месте.

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