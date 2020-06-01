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Москвичи заметили испуганного лося на улицах города
Фото: Globallookpress.com
Москвичи заметили испуганного лося на улице на юго-востоке столицы. Ролик, снятый очевидцами, публикует в своем Telegram-канале издание Baza.
Как отмечается, кадры были сделаны в районе Люблино, когда лось пасся у ворот одной из местных школ. По сообщениям издания, животное заблудилось и бегало по улицам района.
Жители рассказали, что лось также был замечен топчущим газон и перебегающим дорогу в неположенном месте.
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