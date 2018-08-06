Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи запарились

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В субботу, 11 августа, в столице будет сильная жара. С таким предупреждением выступило МЧС, передает агентство «Москва».

По данным синоптиков, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 30-31 градуса. Спасатели рекомендовали горожанам по возможности избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых цветов и головные уборы.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам теплый август. Температура в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы. При этом в центре погоды «Фобос» сообщили, что, несмотря на теплую погоду, жители столицы начнут чувствовать угасание лета уже с начала месяца.

Читайте также
Самое читаемое
«Мечтаю покататься на велосипеде»
93-летняя москвичка - об эвакуации, шкловском парке, своей семье и мечтах
8 августа
«C наступлением темноты парк покидают последние игроки»
ЧТЕНИЕ: раньше они служили Родине, а теперь вступили в закрытое сообщество
7 августа
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
Удивительное рядом
Самое интересное в программе Geek Picnic 2018
10 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter