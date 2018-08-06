Москвичи запарились

В субботу, 11 августа, в столице будет сильная жара. С таким предупреждением выступило МЧС, передает агентство «Москва».

По данным синоптиков, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 30-31 градуса. Спасатели рекомендовали горожанам по возможности избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых цветов и головные уборы.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам теплый август. Температура в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы. При этом в центре погоды «Фобос» сообщили, что, несмотря на теплую погоду, жители столицы начнут чувствовать угасание лета уже с начала месяца.