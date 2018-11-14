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Москву искусственно заморозили

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В Москве завершили обустройство 120 городских искусственных катков. Об этом в четверг, 22 ноября, «Интерфаксу» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Чиновник уточнил, что на столичных открытых катках были завершены работы по намораживанию льда. «Катки оснащены освещением, пунктами проката, медицинской помощи и питания, раздевалками, туалетными модулями», — добавил Бирюков.

Кроме того, сообщается, что зимой в столице будут функционировать более 1,4 тысячи площадок для катания на коньках с естественным и искусственным покрытием. Заливка натурального льда начнется, когда в городе установится стабильная отрицательная температура.

20 ноября сообщалось, что в столичном парке на ВДНХ откроется комплекс зимних развлечений «Город зимы», одним из главных объектов которого станут два новых катка вместимостью 2,4 и 1,2 тысячи человек соответственно.

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