Москву минуют крещенские морозы

Погода на Крещение в Москве будет довольно теплой, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, речь не идет об оттепели, но сильных морозов тоже не ожидается.

19-20 января в столице прогнозируется минус 5-10 градусов ночью и минус 2-7 — днем. «При этом погода будет облачной, временами снег», — добавила синоптик.

Она отметила, что морозы уходят из центрального региона. Им на смену идет атлантический циклон, обещающий снег и потепление. 12-13 января температура установится на отметке минус 3-5 градусов, а к 15 января может подняться и выше нуля.