Москву накроют 15-сантиметровые сугробы

В ближайшие сутки в столичном регионе ожидается существенное снижение атмосферного давления и снегопад. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

После небольшого ночного мороза в Москву с северо-запада придет волновой атмосферный фронт и принесет с собой плотные многоярусные облака. После полудня и в течение всей второй половины дня ожидаются обложные снегопады. За сутки выпадет 5-7 миллиметров осадков, из-за чего сугробы вырастут до 13-15 сантиметров. Такое количество осадков немного выше климатической нормы декабря. Атмосферное давление упадет сильно ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба.

Прошедший в ночь на 4 декабря снегопад привел к образованию в столице многокилометровых пробок и вызвал увеличение числа аварий. В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте во время ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что за первый день зимы в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова за 1 декабря составила восемь сантиметров.