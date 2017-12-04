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Москву зальет дождем и занесет снегом

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Дождь и мокрый снег ожидаются в столице на этой неделе. За пятницу и выходные декабря в городе может выпасть около 50 процентов месячной нормы осадков, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Росгидромета.

14 декабря выпадет 10 миллиметров осадков при норме 56, 15 декабря — до 8 миллиметров, 16 декабря — примерно 9 миллиметров.

По данным РИАМО, количество осадков на неделе может достичь 65 процентов месячной нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве значительно потеплеет — температура поднимется на пять-семь градусов выше климатической нормы.

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