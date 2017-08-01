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В московской подземке с начала проекта «Музыка в метро» состоялось более 10 тысяч концертов

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С начала проекта «Музыка в метро» в мае 2016 года на площадках столичной подземки состоялось свыше 10 тысяч концертов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на 15 площадках каждый день проходят свыше 50 выступлений. С расписанием перфомансов можно ознакомиться на сайте Московского метрополитена.

Удобное время и место для своих выступлений артисты выбирают самостоятельно. Не мешающие проходу пассажиров площадки открыты в будни с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00, в вечерние часы пик шоу не проводятся.

«Музыка в метро» — первый в истории страны проект подобного рода, получивший настолько масштабное развитие. Он стал долгожданным событием для многих городских музыкантов, которые теперь могут официально давать концерты на специально организованных площадках. Для большинства исполнителей это отличный шанс заявить о себе и своей музыке.

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