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На МКАД появятся пункты для быстрого разбора ДТП

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На Московской кольцевой автодороге (МКАД) появятся специальные пункты для ликвидации последствий ДТП. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

По его словам, для этих целей четыре диспетчерских пункта ЦОДД на МКАД дооснастят стоянками для временной экауации поврежденных автомобилей. Также следственно-оперативные группы при МВД будут пользоваться при разборе ДТП современными измерительными приборами и квадрокоптерами.

По расчетам, нововведения позволят в три раза быстрее освобождать проезжую часть при серьезных авариях.

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