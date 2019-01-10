На Москву обрушилась снежная гроза

Жители Москвы и Подмосковья наблюдали редкое погодное явление – над городом прогремел гром и сверкнула молния. Сразу после этого поднялся ветер и началась ледяная крупа, пишет «Российская газета».

Как сообщает издание со ссылкой на синоптиков, это произошло из-за встречи теплых и холодных воздушных масс: в пятницу 18 января в регионе была сильная оттепель, но теплый циклон начал уходить на восток. В ночь на 19 января в столицу стали проникать холодные воздушные массы.

Снежная гроза считается редким метеорологическим явлением. В последний раз оно наблюдалось в Москве 26 декабря 2011 года.

Из-за непогоды, по данным сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропортах Москвы были отменены и задержаны свыше 40 рейсов.