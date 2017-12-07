На Москву обрушится ледяной дождь

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил жителей столицы о ледяном дожде в ночь на 13 декабря. Сообщение размещено на странице ЦОДД «ВКонтакте».

«По прогнозу синоптиков в ночь с 12 на 13 декабря в столице может пройти ледяной дождь. Кроме того, обильные осадки при температуре выше нуля могут привести к образованию гололедицы на дорогах», — рассказали в Центре.

Автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок в ночное время без особой необходимости. Также в ЦОДД напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию, а также парковать машины вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи.