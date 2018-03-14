Набережную Тараса Шевченко задумали продлить до района Фили

Московские власти намерены продлить набережную Тараса Шевченко до района Фили. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Согласно концепции, вдоль набережной может появиться прогулочная территория с парком, бульварами и ресторанами. По предложению архитекторов два старых промышленных здания Бадаевского пивзавода, являющихся памятниками архитектуры, могут быть отреставрированы, а еще одно ранее утраченное здание завода — восстановлено.

Новую застройку территории Бадаевского пивзавода швейцарское архитектурное бюро Herzog & De Meuron предлагает выполнить в виде здания вдоль реки на 35-метровых сваях. Максимальная высота здания может составлять 75 метров, а площадь «горизонтального небоскреба» — до 100 тысяч квадратных метров. Реализация подобного проекта могла бы занять 5-6 лет.